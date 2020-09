Gf Vip, i concorrenti del reality. Tommaso Zorzi: vita privata e carriera dell'influencer gay

14 settembre 2020 a

Prima puntata su Canale5 lunedì 14 settembre del Gf Vip, giunto alla quinta edizione e condotto da Alfonso Signorini. Facciamo un identikit di tutti i 20 concorrenti della casa più spiata d'Italia. Tra questi, tra i più attesi, c'è Tommaso Zorzi, influencer molto seguito sui social. Classe 1995, milanese, ha vissuto per diversi anni a Londra dove ha studiato Business Management e ha conseguito una laurea triennale in Economia. Una volta tornato a Milano, è diventato celebre grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del docureality di Mtv "Riccanza", trasmesso a cavallo tra il 2016 e il 2017. Tra il 2017 e il 2018 Zorzi partecipa alla seconda edizione del talent show "Dance dance dance" in onda su Tv8. Successivamente partecipa a "Pechino Express" nella settima edizione, ma si è dovuto ritirare dall’adventure show di Rai2 poiché essendo in coppia con Paola Caruso, quest’ultima scoprì di essere incinta dopo alcune puntate. E' stato anche inviato a Sanremo per "La vita in diretta" nel 2019. Da segnalare che Zorzi a 18 anni ha fatto outing con i propri genitori sulla sua omosessualità. Attualmente single, in passato ha avuto una relazione con Marco Ferrero.

