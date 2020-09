Gf Vip, i concorrenti del reality. Dayane Mello: chi è, carriera e amori della sexy top model brasiliana

14 settembre 2020 a

Prima puntata lunedì 14 settembre del "Gf Vip", giunto alla quinta edizione e condotto da Alfonso Signorini. Facciamo un identikit di tutti i 20 concorrenti della Casa più spiata d'Italia. Tra questi c'è Dayane Mello, una delle modelle più famose a livello mondiale, brasiliana classe 1989. La sua carriera si dagli inizi si sviluppa in giro per il mondo fino all'Italia: qui, nel 2014, si è fatta conoscere per aver partecipato a "Ballando con le stelle". Poi la sexy modella ha partecipato a "L'Isola dei famosi" e "Pechino Express". Dayane è mamma di una bambina, Sofia, 7 anni, nata dalla relazione con Stefano Sala, concorrente della terza edizione del "Gf Vip", dal quale si è però separata nel 2017. Prima di lui, ha avuto una storia con Mario Balotelli. Attualmente Dayane è single, anche se fino a qualche mese fa si parlava di una sua relazione con Gianmaria Antinolfi, la stessa fiamma estiva di Belen Rodriguez. Dayane Mello è testimonial di tantissimi brand come "L’Oreal", "Yamamay", "Colmar" e tanti altri.

