Gf Vip, i concorrenti del reality. Fausto Leali: vita privata e carriera, da giovane salumiere alla vittoria di Sanremo

Prima puntata lunedì 14 settembre per il Gf Vip, giunto alla quinta edizione e condotto da Alfonso Signorini. Facciamo un identikit dei 20 concorrenti. Tra questi c'è Fausto Leali, una delle voci più conosciute e particolari della musica italiana, che ha deciso di mettersi in gioco entrando nella Casa più spiata d’Italia. Classe 1944 nato a Nuvolento, in provincia di Brescia, è figlio di una famiglia numerosa, dopo aver frequentato la scuola elementare, comincia a guadagnarsi di vivere lavorando come garzone di una salumeria. Sin da bambino ha avuto la grande passione per la musica. Nel 1961 incide il suo primo 45 giri dal titolo “Il mondo di Suzie Wong/Veleno dolce”, utilizzando lo pseudonimo di Fausto Denis. Nel 1967 arriva il suo primo vero successo con "A chi", versione italiana della canzone statunitense "Hurt". Tra le sue canzoni più famose ci sono: "Mi manchi", "A chi", "Io camminerò" ed infine il duetto con Anna Oxa, "Io ti lascerò", con cui vince il Festival di Sanremo nel 1989. In tutto ha calcato il palco dell’Ariston per ben 13 volte. Leali ha anche più volte partecipato a programmi tv: nel 2017 è stato concorrente a "Ballando con le stelle", poi giurato nel 2018 a "Ora e mai più" di Rai1, condotto da Amadeus. Per quanto riguarda la vita privata, dal 1968 al 1983 è stato sposato con la cantante Milena Cantù mentre dal 2014, con Germana Schena, di 30 anni più giovane. Ha quattro figli: Deborah, Samantha, Lucrezia e Francesco.

