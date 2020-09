Gf Vip, i concorrenti del reality. Elisabetta Gregoraci: chi è, Vallettopoli, il matrimonio con Briatore e la carriera

14 settembre 2020 a

Prima puntata lunedì 14 settembre per il Gf Vip, giunto alla quinta edizione e condotto anche quest'anno da Alfonso Signorini. Ecco un identikit dei concorrenti che entreranno nella Casa. Cominciamo da Elisabetta Gregoraci, showgirl, ex modella e conduttrice televisiva. E’ stata sposata in passato con il noto imprenditore Flavio Briatore dal quale ha avuto il figlio Nathan Falco, nato nel 2010. Nata a Soverato, in Calabria, l’8 febbraio 1980, è stata profondamente segnata dalla perdita prematura della madre Melina dopo una lunga malattia, per cancro nel 2011. Giovanissima inizia la carriera di modella, vince il titolo di Miss Calabria e arriva alle finali di Miss Italia dove conquista il titolo di Miss sorriso.Si avvicina con successo al mondo della televisione dove partecipa a numerosissime trasmissioni tra cui "Ciao Darwin", "Stasera tutto è possibile" e "Made in Sud" che presenterà dal 2012 al 2017. Nel corso degli anni è stata al centro di alcune vicende processuali sia per l’inchiesta Vallettopoli che per presunti reati fiscali. Durante l’inchiesta Elisabetta confessò di aver avuto dei contatti intimi con Sottile (ex portavoce di Gianfranco Fini) proprio negli uffici del Ministero degli Esteri, la Farnesina. Nell’estate del 2006 la Gregoraci balza agli onori della cronaca italiana e internazionale per la relazione con Flavio Briatore, molto più grande di lei, che era il direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Briatore ed Elisabetta si sposano il 14 giugno 2008 e il 18 marzo 2010 nasce il loro figlio Nathan Falco. Metteranno fine al loro matrimonio il 23 dicembre 2017 con una separazione consensuale.

