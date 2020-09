Stasera in tv 14 settembre, su Iris Sylvester Stallone è il detective "Cobra": la trama

14 settembre 2020 a

a

a

Azione e commedia su Iris per il ciclo "Estate '80". Dalle 21,10 infatti andrà in onda "Cobra", dal romanzo "Facile preda" di Paula Gosling. Il film è del 1986 e vede la regia di George P. Cosmatos con protagonista Sylvester Stallone. Nel cast anche Brigitte Nielsen, Art LaFleur, Brian Thompson, Lee Garlington, Reni Santoni, Andrew Robinson, John Herzfeld, Marco Rodríguez, Ross St. Phillip. La trama racconta del detective Cobra, poliziotto dai metodi sicuramente poco ortodossi ma in grado di svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi. Quando una fantomatica setta inizia a colpire ignare vittime, l'uomo viene assegnato alla protezione dell'unica testimone di uno degli omicidi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.