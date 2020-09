Georgina al lavoro, ma lady CR7 manda in tilt il web: scatto sexy in bikini leopardato

14 settembre 2020 a

"Giorno di lavoro". La didascalia è chiara, così come la foto di Georgina Rodriguez immortalata con un super sexy bikini leopardato. L'ultimo scatto pubblicato dalla compagna del calciatore della Juve, Cristiano Ronaldo, ha fatto letteralmente impazzire il web.

Lo shooting di Georgina ha regalato una foto da urlo della modella e influencer portoghese, ormai quasi certa futura sposa dell'asso bianconero. Negli ultimi tempi eravamo abituati a scatti in cui Georgina e Cristiano erano insieme con la famiglia al completo, l'ultima foto postata da lei su Instagram ha mandato invece in tilt i followers per il fisico mozzafiato e le curve esplosive evidenziate dalla modella.

