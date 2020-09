Stasera in tv 14 settembre, su Rai Movie "Per qualche dollaro in più" di Sergio Leone: cast e trama

14 settembre 2020 a

Sergio Leone e i suoi memorabili film, sono protagonisti del classico appuntamento del lunedì con il cinema western di Rai Movie. Lunedì 14 settembre in prima serata, alle 21,10, sarà la volta di “Per qualche dollaro in più”, pellicola del 1965 che fa parte della cosiddetta Trilogia del Dollaro insieme a “Per un pugno di dollari” e “Il buono, il brutto, il cattivo”. A caccia dell'Indio capo di un'agguerrita banda, sul quale pende la taglia di ventimila dollari, si mettono due individui intenzionati a intascare la ricompensa: il Monco, giovane e audace pistolero, e il Colonnello, un uomo maturo che studia ed esegue le sue imprese con freddezza. Le musiche sono quelle del maestro Ennio Morricone, il cast è stellare: da Clint Eastwood (il Monco) a Lee Van Cleef (il colonnello), da Gian Maria Volontè (Indio), a Mara Krupp, Luigi Pistilli, Klaus Kinski e Mario Brega.

