Stasera in tv 14 settembre, su Tv8 altri due episodi di "Gomorra": le anticipazioni

Continua su Tv8 l’appuntamento con "Gomorra – La serie", successo capace di catturare anche alcune nicchie in altri paesi, tra cui gli Stati Uniti. Lunedì 14 settembre andranno in onda due nuovi episodi della terza stagione, inediti in chiaro. L’appuntamento è alle 21,30. Il primo è intitolato "Inferno": qui Ciro Di Marzio vive da un anno in Bulgaria, dove opera come uomo dell’armata di un boss di Sofia, Valentin. Ciro si occupa di guidare i camion che trasportano droga ed emigranti clandestini. Una sera Ciro si mette contro Mladen, il figlio di Valentin, sostenendo che tutti gli immigrati hanno pagato la giusta quota per il trasporto. Il figlio del boss ha uno scontro con Ciro, e decide infine di far sparire uno dei malcapitati che era morto durante il viaggio all’interno di una colata di acciaio fuso. Valentin, nonostante la stima nutrita per Ciro, gli intima di non mettersi contro Mladen. Ma Ciro ha una missione importante da compiere, con l’obiettivo ultimo di tornare a Napoli. Nell'episodio seguente, il quarto, intitolato "Il Filo e la Moira", è in corso il processo contro Scianel. Sua nuora Marinella deve confermare quanto aveva testimoniato al commissariato di polizia riguardo alla morte di Mario, l’autista suo amante ucciso per ordine di Scianel. La giovane però decide di accettare il denaro che le è stato offerto da Patrizia, e non conferma in tribunale quanto aveva dichiarato. Intanto a Napoli l’alleanza vacilla, Scianel vuole l’indipendenza, ma Genny le dice che le conviene rimanere con il clan dei Savastano. Le dice di potersi tenere la sua piazza di spaccio, cedendo a lui solo il 30% dei guadagni a patto che rimanga insieme a loro. Ciro intanto vive nella stanzetta di un hotel di Napoli e si reca da Enzo proponendogli di vendergli la droga che non aveva preso in Bulgaria a causa della scoperta dei soldi falsi. Enzo, dopo aver comprato, propone a Ciro di unirsi a lui e al suo nuovo clan.

