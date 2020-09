Cara, disco di platino con "Le feste di Pablo" cantata insieme a Fedez | VIDEO

14 settembre 2020 a

La giovane artista Cara conquista il disco di platino con il singolo "Le feste di Pablo" , in collaborazione con Fedez. La nuova certificazione arriva dopo essersi aggiudicato per settimane i primi posti della classifica Earone, confermandosi come uno dei singoli più trasmessi dalle radio italiane. Il brano, inoltre, ha scalato le classifiche musicali e ad oggi, con oltre 18 milioni di stream su Spotify e più di 9 milioni di visualizzazioni su YouTube, si è guadagnato lo status di vera e propria hit.

La notizia giunge a pochi mesi dalla pubblicazione del nuovo singolo "Lentamente", un brano che esprime in pieno lo stile musicale con cui Cara si è fatta conoscere. Con "Le feste di Pablo" la cantautrice ha rielaborato il suo singolo insieme all’artista multiplatino Fedez. Sulla traccia le voci dei due si intrecciano e si armonizzano perfettamente, creando un nuovo equilibrio tra pop e rap.

