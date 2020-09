Mercedesz Henger, scatto in mutande durante una scalata: haters scatenati contro la figlia di Eva

14 settembre 2020 a

"C'è chi prende il sole al mare e chi fa hiking in mutande. Dispersi nel nulla con Edoardo Ercole in veste di fotografo". Questo il commento di Mercedesz Henger a corredo di una foto in cui viene immortalata appunto in montagna con una tenuta tutta particolare, in cui spiccano le mutande super sexy che esaltano il lato b.

La figlia dell'ex pornostar Eva Henger ha così infiammato i followers, scatenando tuttavia anche la reazione degli haters: "Esibizionista", "Per nulla raffinata", "Non sanno più cosa fare per farsi vedere", "Che volgarità", sono soltanto alcune delle reazioni contrariate che si leggono nei commenti all'immagine. C'è comunque anche chi elogia la forma fisica della ragazza, esaltata per il "corpo divino" dovuto soprattutto ai "duri allenamenti". Mercedesz dal canto suo non ha replicato a nessuno.

