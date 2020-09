Stasera in tv 14 settembre, su Rete4 c'è "Quarta Repubblica": Nicola Porro intervista Giorgia Meloni

14 settembre 2020 a

a

a

Torna l'approfondimento in prima serata lunedì 14 settembre su Rete4. A partire dalle 21,20 andrà infatti in onda "Quarta Repubblica", il programma condotto da Nicola Porro. Gran parte della puntata sarà dedicata all’ospite di punta, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni intervistata sugli argomenti di più stretta attualità politica ed economica. Tra gli altri temi che saranno sviluppati dal conduttore e dai suoi ospiti, l'approfondimento sul primo giorno di scuola per molti studenti italiani, con un’inchiesta, documenti e testimonianze sulle aziende che hanno vinto l’appalto del commissario Domenico Arcuri per la fornitura di banchi monoposto. Focus anche sul mondo economico e politico. Non mancherà, inoltre, la satira di Gene Gnocchi. Tra gli ospiti anche il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Poi l’ex ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli, Giulio Tremonti, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Stefano Cappellini e Daniele Capezzone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.