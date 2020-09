Stasera in tv 14 settembre, in seconda serata il film Greystoke: la leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie. La trama

14 settembre 2020 a

Stasera in tv, 14 settembre, in seconda serata sul canale Iris è in programma il film dal titolo Greystoke: la leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie. Pellicola del 1984, produzione inglese, irlandese e americana, vede alla regia Hugh Hudson, mentre del cast fanno parte Christopher Lambert, Andie MacDowell, Ralph Richardson, Ian Holm. Una coppia di nobili scozzesi nel 1886 naufraga sulle coste occidentali dell'Africa. Moglie e marito non sopravvivono, ma lei muore dando alla luce un bimbo. Il piccolo viene accudito da una scimmia e una volta cresciuto si batte con il capo branco e vince. Ma nel suo istinto continua a vivere la natura umana.

