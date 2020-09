Wanda Nara, il figlio le fa la foto del lato b e il Codacons denuncia: "Forma di violenza sui minori"

14 settembre 2020 a

Lo scatto, ripreso dal "The Sun", del figlio di Wanda Nara che fotografa il lato b in bella evidenza della madre nel suo yacht privato continua a far discutere. La notizia delle ultime ore è quella della denuncia da parte del Codacons contro la showgirl argentina e agente del marito Mauro Icardi. Il tema è quello dei messaggi agli adolescenti veicolati da influencer e rapper: "Un esempio di messaggio profondamente sbagliato è quello dato dalla nota influencer Wanda Nara - si legge in una nota - che, in questi giorni, è comparsa in una foto dove il figlio le fotografa il lato b, una forma di violenza verso i minori che vale ora alla star di Instagram, così come ad altre influencer che mercificano i propri figli pubblicando le immagini dei bambini mentre indossano famose griffe, una denuncia del Codacons alla Procura per violazione delle norme sulla privacy dei minori”. Chissà come e se Wanda Nara replicherà a questa presa di posizione.

