Stasera in tv 14 settembre, su Italia 1 in seconda serata il film Codice Mercury. La trama

14 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 14 settembre, su Italia 1 in seconda serata è in programma il film dal titolo Codice Mercury (inizio ore 23.30). Pellicola di azione del 1998, produzione americana, regia di Harold Becker. Nel cast troviamo Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes, Chi McBride, Kim Dickensdi. La trama. Un codice segreto del ministero della difesa viene decodificato su un giornale di enigmistica da un bambino autistico. I suoi genitori vengono uccisi e lui si salva nascondendosi in una cassetta dei giocattoli. Rimane da solo e gli assegnano un agente dell'Fbi che è in guerra con i superiori e che dovrà fare di tutto e di più per cercare di tutelare il bimbo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.