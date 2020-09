Stasera in tv 14 settembre, su Italia1 c'è "Attacco al potere 2": cast e trama

14 settembre 2020 a

a

a

Thriller e azione nella prima serata di Italia1, lunedì 14 settembre. Alle 21,10 infatti andrà in onda "Attacco al Potere 2", sequel del film uscito nel 2013. Il film è diretto da Babak Najafi, con Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart protagonisti. Il film ha inizio a Londra, dove il primo ministro inglese muore in circostanze misteriose e il suo funerale è un evento al quale tutti i leader del mondo occidentale non possono mancare. Ma quella che dovrebbe essere la situazione più protetta del pianeta, si rivelerà un complotto letale per uccidere i capi di Stato più potenti della Terra, distruggere i luoghi simbolo della capitale inglese e dare una terribile visione di quello che sarà il futuro. Solo tre persone hanno la possibilità di fermare tutto questo: il presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher (Aaron Eckhart), il suo formidabile capo dei servizi segreti Mike Banning (Gerard Butler) e un agente inglese dell’MI-6, Jacqueline Marshall che giustamente non si fida di nessuno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.