Stasera in tv 14 settembre, su Rai Movie in seconda serata il film Faccia a faccia. La trama

14 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 14 settembre, su Rai Movie in seconda serata è in programma il film dal titolo Faccia a faccia (inizio ore 23.35). Si tratta di un western del 1967, produzione italo spagnola, regia di Sergio Sollima. Del cast fanno parte Gian Maria Volontè, Tomas Milian, William Berger, Carole André. La trama. Un insegnante di storia diventa un bandito in giro per il West. Al contrario, un delinquente si ravvede e dimostra di avere un cuore. Le loro vite cambiano, vengono stravolte, si incrociano tra loro e ovviamente non mancano i colpi di scena, come sempre avviene nei film spaghetti western.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.