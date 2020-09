Stasera in tv 14 settembre, su Rai Premium torna la serie Last Cop. Anticipazioni sulle puntate

14 settembre 2020 a

Stasera in tv, 14 settembre, su Rai Premium torna la serie Last Cop l'ultimo sbirro. Terza stagione, episodi 5 e 6. Il primo si intitola Il circolo dei lussuriosi (inizio ore 23). La squadra indaga sulla tragica morte della bibliotecaria Karin Hentschel, affetta da ninfomania. Andreas attraversa un momento critico, perché Dana aspetta un bambino e lui non si sente pronto. Il secondo è Sport e motori: mentre Mick è alle prese con i problemi meccanici della sua vecchia auto, si indaga sulla morte dell'allenatore di una squadra di scherma, ucciso in palestra, dove si allena anche Daniel Wasselburg, vecchio amico di Andreas.

