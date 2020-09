Stasera in tv 14 settembre, su Rai 4 in seconda serata il film Ice Soldiers. La trama

14 settembre 2020 a

Ice Soldiers è il film in programma stasera in tv, 14 settembre, a partire dalla mezzanotte su Rai 4. Pellicola di azione del 2013, produzione canadese, vede alla regia Sturla Gunnarsson, mentre del cast fanno parte Dominic Purcell, Adam Beach, Michael Ironside, Gabriel Hogan, Camille Sullivan, Benz Antoine, Raoul Bhaneja, Stefen Hayes. La trama. I corpi congelati di tre russi modificati geneticamente, vengono scoperti da uno scienziato. Sono sepolti nel nord del Canada. Li scongela, ma si rende conto di aver scatenato una minaccia mortale per la società occidentale e adesso deve cercare di fare di tutto per fermare la loro azione.

