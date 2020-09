Stasera in tv 14 settembre, su Rai 2 in seconda serata Stracult Live Show: cinema in primo piano

14 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 14 settembre, in seconda serata su Rai 2 è in programma Stracult Live Show, con inizio alle ore 23.30. Il popolare magazine che si occupa di cinema, ideato da Marco Giusti, adesso cambia veste. Condotto da Andrea Delogu e Fabrizio Biggio. I The Pills saranno gli inviati: Matteo Corradini, Luca Vecchi e Luigi Di Capua, pronti alle dirette dalle sale cinematografiche di Roma. In studio sono previsti interventi di G Max e una nuova generazione di critici, insieme a tanti ospiti. Insomma un serio approfondimento sul mondo del cinema e sui film che via via occupano le sale.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.