Stasera in tv 14 settembre, su Rai3 le inchieste di "Presa Diretta": le anticipazioni

L'attualità in primo piano su Rai3 nella prima serata di lunedì 14 settembre. Alle 21,20 andrà in onda "Presa Diretta", a cura di Riccardo Iacona. Un’inchiesta piena di colpi di scena per provare a rispondere alle domande che l’opinione pubblica mondiale si pone da mesi. Dove è nato Sars-Cov-2? E perché è già così ben adattato all'uomo? Come mai si comporta in modo così diverso dagli altri virus? E ancora, Presa Diretta mette a fuoco un tema che spacca in due la comunità scientifica da anni: gli esperimenti di gain of function - l’aumento delle funzioni - attraverso i quali i virus possono essere resi più contagiosi o più aggressivi, per motivi di studio. Una sperimentazione molto controversa, che si pratica in numerosi laboratori nel mondo. Riccardo Iacona effettuerà anche un viaggio tra le cure e la corsa al vaccino. Per capire se le numerose terapie sperimentate durante i primi mesi della pandemia, dall’idrossiclorochina al remdesivir, dal tocilizumab al plasma iperimmune, hanno funzionato oppure no. E se le procedure ancora troppo burocratiche e frammentarie abbiano rallentato le sperimentazioni cliniche. In studio ospite di Riccardo Iacona, il professor Silvio Garattini presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri, uno dei più importanti farmacologi italiani.

