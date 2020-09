Stasera in tv 14 settembre, su Rai2 la commedia "Il fidanzato di mia sorella": cast e trama

14 settembre 2020 a

Commedia romantica in prima serata su Rai2 lunedì 14 settembre. Alle 21,20 sarà trasmesso il film "Il fidanzato di mia sorella", con protagonisti Pierce Brosnan, Salma Hayek e Jessica Alba, per la regia di Tom Vaughan. La trama racconta la storia di Richard Haig, professore a Oxford e appassionato di letteratura romantica inglese. Ma oltre le lettere Richard ama anche le donne. Figlio di un carismatico donnaiolo, Richard tollera poco le regole e i legami stabili, men che mai il matrimonio. I guai per lui arrivano quando una sua ex allieva, Kate, resta incinta. In tutto questo, poco prima di apprendere la notizia destinata a sconvolgere la sua esistenza, Richard incontra Olivia, eccentrica scrittrice di romanzi per la quale il professore perde letteralmente la testa. Ma Olivia altri non è che la sorella di Kate. E adesso? Richard Haig si trova a un bivio, questo è certo.

