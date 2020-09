Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è tornato il sereno: i due insieme e sorridenti pedalano in bici

14 settembre 2020 a

a

a

Ormai la pace è davvero cosa fatta. Dopo i riavvicinamenti dei giorni scorsi infatti con tanto di foto a Milano mano nella mano immortalata da "Chi", è arrivata anche la conferma via social. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono tornati insieme: l'ultimo scatto pubblicato su Instagram dal figlio del grande ciclista non lascia più alcun dubbio: i due infatti si vedono mentre passeggiano in bicicletta in Trentino, luogo in cui la famiglia Moser ha la sua tenuta. Sguardi sorridenti e innamorati, non c'è bisogno dunque di nessuna didascalia. Ignazio e la sorella di Belen sono fidanzati dal 2017. Ora potranno quindi ricominciare a pensare ai progetti di matrimonio e figli insieme.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.