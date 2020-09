Belen Rodriguez, lo scatto è da infarto: completamente nuda, la mano finisce proprio lì

14 settembre 2020 a

Belen Rodriguez più provocante che mai. Nell'ultimo scatto pubblicato su Instagram infatti la showgirl argentina, reduce dal successo nella prima puntata di "Tu Si Que Vales", ha voluto far impazzire i suoi followers.

Belen appare in uno scatto completamente nuda, senza essere inquadrata sul viso, con una mano che va a scivolare proprio lì, in basso, per una immagine ad alto tasso erotico, al limite della censura. A corredo della foto la frase: "Un cuerpo", quello di Belen Rodriguez che manda in delirio il web, tra like e commenti entusiasti. Chissà se la showgirl argentina fosse da sola oppure in compagnia del suo nuovo flirt, l'hairstylist Antonino Spinalbese.

