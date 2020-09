"Live non è la D'Urso", l'omaggio a Taricone a 10 anni dalla morte a Terni: presenti gli ex Gf | VIDEO

14 settembre 2020 a

Nel corso della prima puntata di "Live non è la D'Urso" andata in onda domenica 13 settembre c'è stato anche l'omaggio a Pietro Taricone, morto 10 anni fa esatti in seguito a un incidente verificatosi all'aviosuperficie di Terni con il paracadute. Barbara D'Urso ha mandato in onda un video ricordo con l'ingresso di Pietro nella casa del Grande Fratello e l'iniziale presentazione di Daria Bignardi in occasione della prima edizione del reality nel 2000.

In studio grande commozione, con la presenza dei suoi ex coinquilini. Tutti ad eccezione di Rocco Casalino, oggi portavoce del premier Giuseppe Conte. In studio pure Cristina Plevani e Marina La Rosa, una prima fiamma di Pietro Taricone all'interno della casa e l'altra ribattezzata "la Gatta morta" in quel periodo proprio per il suo flirt con Taricone durante la permanenza nel Gf.

