Angela da Mondello a "Live non è la D'Urso": "Ho problemi con la giustizia". Poi canta con Barbara | VIDEO

Angela Chianello da Mondello è ormai anche una star della tv. Verrebbe da dire incredibile ma vero, in realtà dopo la famigerata frase "Non ce n'è Coviddi a Palermo" e l'ingresso su Instagram grazie al quale ha ottenuto circa 180mila followers, la notizia non stupisce più di tanto. Nella serata di domenica 13 settembre la donna è stata ospite, in collegamento dalla sua casa in Sicilia, della prima puntata di "Live non è la D'Urso".

Con la conduttrice ha precisato il senso di quella sua frase detta in spiaggia: "Non volevo dire che non esiste il Coronavirus, ma che a Palermo c'erano pochi casi e ci stavamo rilassando al mare", ha detto. Poi la rivelazione: "Non posso essere in studio da te Barbara perché ho dei problemi con la giustizia, appena li risolverò ti raggiungerò volentieri", ha aggiunto. Angela infatti non può lasciare la Sicilia. Nel finale di collegamento il colpo di genio, con la canzone della buonanotte che ha mandato in delirio i fan e la stessa D'Urso, che ha accompagnato Angela nella canzone. Una conclusione di puntata decisamente con il botto.

