Fabrizio Corona, proposta di fidanzamento in diretta tv a Barbara d'Urso ma sbaglia l'età di lei | Video

L'avance: "Ti voglio far riscoprire il fuoco passionale"

14 settembre 2020 a

Fabrizio Corona e la proposta di fidanzamento, con gaffe, a Barbara d'Urso. A ‘Live-Non è la d'Urso", in collegamento da casa (è ai domiciliari) alla fine di questo, c'è stato un siparietto imperdibile. Con l'avance di Corona.

Corona si è lanciato in una serie di elogi e apprezzamenti per la conduttrice Barbara d'Urso, che lo ha ospitato in tv dopo circa un anno e mezzo lontano dalle telecamere. "Comunque è impossibile trovare una donna di 65 anni così bella", ha detto. Barbarella sorride e risponde: "Sì, però non ne ho 65, ne ho 63". Vai con un'altra avance: "Io sono single Barbara, sono disponibile". Lei ha risposto: "Anche io sono single, ma diciamo che sei molto impegnativo per me". Corona non molla: "Ti voglio far riscoprire il fuoco passionale", e lei chiude con un "Salutami assoreta".

