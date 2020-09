Scuola, la ministra Azzolina presa in giro su La7 dall'imitatrice Germani: "Catene anti neve per le ruote dei banchi"

13 settembre 2020 a

Durante lo speciale de L'aria che tira su La7, dedicato alla riapertura delle scuole (e intitolato Notte prima degli esami), l'imitatrice Gabriella Germani si trasforma nella ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, e si lancia in una esibizione esilarante in cui l'esponente del Movimente 5 Stelle finisce pesantemente alla berlina. Azzolina è in collegamento e sorride dell'imitazione, messa in scena in una finta telefonata a Beppe. Ma le battute nei confronti della ministra dell'Istruzione sono davvero molto forti: si va dai banchi con le rotelle (che avranno anche le catene, necessarie in caso di neve) fino a dover restare senza respiro in classe per evitare il contagio. Poi l'imitatrice lascia il campo alla vera ministra. Clicca qui per vedere il video dell'imitazione di Gabriella Germani.

