Stasera in tv 13 settembre, su Rai 2 telefilm della serie Ncsi. New Orleans, una famiglia perfetta. La trama

Stasera in tv 13 settembre, su Rai 2 a partire dalle ore 21.50 è in programma un nuovo telefilm della serie Ncis: New Orleans, una famiglia perfetta. La regia è di Deborah Reinisch. La trama del telefim. Un giovane tenente della Marina cade sulle scale e perde la vita nel corso di una festa di beneficenza che era stata organizzata proprio dalla sua famiglia. E' Ncis ad occuparsi del caso, ma dubita subito che si tratti soltanto di un incidente. Le indagini, insieme ai risultati dell'autopsia a lungo osteggiata, portano ad un'altra conclusione e alla verità sulla morte del giovane tenente.



