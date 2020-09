Stasera in tv 13 settembre, su Rai 2 torna la serie Hawai Five-0. La trama

13 settembre 2020 a

Stasera in tv 13 settembre, su Rai 2 a partire dalle ore 21.05, nuova puntata della serie Hawaii Five-O. Influencer è il titolo. La trama. Steve sta indagando insieme ai suoi uomini sull'omicidio di una donna: è stata travolta e uccisa da una macchina che trasportava un notevole quantitativo di eroina. Ma al volante non c'era alcuno, era un veicolo con guida remota, usato proprio per lo spaccio della droga. Il governatore, intanto, chiede a due influencer di realizzare un accattivante video per favorire l'arruolamento di nuovi agenti in polizia. Occorrono immagini realistiche e così i due affiancano Tani e Quinn in un'indagine per omicidio.

