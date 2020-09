Stasera in tv 13 settembre, su Iris in seconda serata il film Il delitto perfetto. La trama

13 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 13 settembre, sul canale Iris in seconda serata (inizio ore 23.46), il film dal titolo Il delitto perfetto. Pellicola del 1954, genere thriller, produzione americana. La regia è di Alfred Hitchcock, mentre del cast fanno parte Grace Kelly, Ray Milland, Robert Cummings, Frederick Knott. La trama. Un ex campione di tennis, svogliato e apatico, vuole sbarazzarsi della moglie e ingaggia un vecchio compagno di scuola, incaricandolo di toglierla di mezzo. Nel frattempo lui cerca di dotarsi di un alibi perfetto. Un ispettore di polizia e un paio di forbici, però, finiranno per rovinare i piani dell'ex campione di tennis.

