Stasera in tv 13 settembre, in seconda serata su Cielo il film Groupie sesso a domicilio. La trama

E' Groupie sesso a domicilio il film in programma in seconda serata stasera in tv, 13 settembre, sul canale Cielo. Si tratta di una pellicola drammatico-piccante, realizzata nel 1970, produzione svizzera e tedesca. La regia è di Erwin C. Dietrich, mentre del cast fanno parte Ingrid Steeger, Rolf Eden, Vivian Weiss, Li Paelz, Terry Mason, Stewart West, Sharon Richardson, Petra Prinz, Bruno Frenzel. La trama. Andare ad un concerto e sperimentare droghe, è l'obiettivo di Vicky. Assiste all'esibizione di Steward West e subito se ne innamora follemente. Insieme alla sua migliore amica, Vivian, decide così di partire per andare a trovarlo. Ma non hanno soldi e intraprendono un viaggio molto particolare a base di marijuana.

