Stasera in tv 13 settembre, su Cielo il film 1408. La trama

Stasera in tv 13 settembre, sul canale Cielo, a partire dalle ore 21.15 è in programma il film dal titolo 1408. Genere thriller, produzione americana, vede alla regia Mikael Håfström, mentre del cast fanno parte John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary McCormack, Jasmine Jessica Anthony, Tony Shalhoub. La trama. La pellicola racconta una storia molto particolare, quella di uno scrittore di guide turistiche per destinazioni misteriose e luoghi caratterizzati da fenomeni paranormali. L'uomo arriva in uno strano albergo e il direttore gli lancia una sfida vera e propria: trascorrere la notte in una stanza che viene considerata infestata, la numero 1408.

