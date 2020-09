Stasera in tv 13 settembre, su Iris il film Intrigo internazionale di Alfred Hitchcock. La trama

13 settembre 2020 a

Stasera in tv 13 settembre, sul canale Iris a partire dalle ore 21.10, è in programma il film dal titolo Intrigo Internazionale. Si tratta di un thriller del 1959, prodotto negli Stati Uniti, che vede alla regia il grande Alfred Hitchcock. Da applausi anche il cast che può contare su Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason, Leo G. Carroll. La trama. Un uomo viene scambiato per un agente e rapito. Si libera e riesce a fuggire, ma nessuno crede alla sua storia. Soltanto una misteriosa donna, che si chiama Eva, cerca di aiutarlo. Per quale motivo? Avrà un secondo fine?

