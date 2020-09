Stasera in tv 13 settembre, su Italia 1 in seconda serata il film Shark. La trama

13 settembre 2020 a

Dopo la prima serata dedicata allo squalo preistorico, anche nella seconda Italia 1 propone un film in tema. Stasera in tv 13 settembre, infatti, a partire dalle ore 23.50, è in programma il film Shark del 2012. Genere azione, produzione tra Australia e Cina, regia di Kimble Rendall. Del cast fanno parte Phoebe Tonkin, Sharni Vinson, Joel Amos Byrnes, Julian Mcmahon.

Stasera in tv 13 settembre, su Italia 1 il film Shark il primo squalo. La trama

Una tranquilla località balneare, mentre in un supermercato un rapinatore impazzito terrorizza tutti i clienti, viene travolta da uno tsunami. Il mare sommerge la città. Da quel momento in poi accade di tutto. Sono bastati pochi secondi per stravolgere la vita della cittadina e di tutti coloro che ci abitano.

