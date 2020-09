Stasera in tv 13 settembre, su Italia 1 il film Shark il primo squalo. La trama

13 settembre 2020 a

Stasera in tv 13 settembre, su Italia 1, alle 21.30 è in programma il film dal titolo Shark il primo squalo. Genere thriller fantascienza, produzione tra Stati Uniti e Cina, regia di Jon Turteltaub, vede nel cast Jason Statham, Ruby Rose, Li Bingbing, Rainn Wilson, Jessica McNamee. Un killer preistorico è sopravvissuto nelle profondità dell'oceano. Ha dimensioni enormi ed è il progenitore dello squalo bianco. Jonas Taylor, paleontologo ed esperto sub, ha sempre sostenuto questa tesi e quando la bestia riemerge provocando distruzione e terrore, sarà lui a doversi occupare della caccia a quel predatore che mette davvero paura a tutti.

