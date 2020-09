Live non è la D'Urso: anticipazioni, ospiti e colpi di scena. Stasera 13 settembre in tv su Canale 5

13 settembre 2020 a

Live non è la D'Urso torna stasera in tv su Canale 5 a partire dalle ore 21.30. Ricomincia la sfida tra la padrona di casa Barbara e le trasmissioni di prima serata delle altre reti concorrenti. La puntata d'esordio si annuncia piena di rivelazioni e annunci. Tra gli ospiti ci sono Nina Moric, disperata perché Carlos Maria ha deciso di andare a vivere con il padre; Gina Lollobrigida, da tempo al centro di litigi di famiglia; Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, pronta a quello che viene definito un importante annuncio. Ma è in programma anche una reunion dei partecipanti al primo Grande Fratello, purtroppo senza il compianto Pietro Taricone. E ci sarà anche Angela Chianello, la donna diventata famosa per l'assurda frase "Non ce n'è Coviddi".

