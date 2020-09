Stasera in tv 13 settembre, su Rai Premium il film Piccoli segreti e grandi bugie. La trama

13 settembre 2020 a

Piccoli segreti e grandi bugie. E' il film in programma stasera in tv, 13 settembre, in prima serata, a partire dalle ore 21.20, su Rai Premium. E' una commedia italiana del 2015, realizzata grazie alla regia di Fabrizio Costa. Nel cast troviamo tra gli attori principali Chiara Francini, Giuseppe Zeno, Maria Luisa Crescenzo, Sara D'Amario, Lavinia Biagi, Paolo Romano, Lydia Biondi, Luca Terracciano. Luca è il proprietario di un albergo diffuso. Perde la testa per Isa, una professionista che vive e lavora a Torino. La storia non è semplicissima anche perché ambientata in un piccolo paesino de L'Aquila colpito da terremoto e che cerca di risollevarsi.

