Stasera in tv 13 settembre, su Rai Movie in seconda serata il film Dobbiamo parlare di Sergio Rubini. La trama

13 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 13 settembre, dalle ore 22.55, su Rai Movie è in programma il film dal titolo Dobbiamo parlare. Si tratta di una commedia, produzione italiana del 2015, regia di Sergio Rubini. Nel cast Fabrizio Bentivoglio, Maria Pia Calzone, Isabella Ragonese, Sergio Rubini. Lo scrittore Vanni ha cinquant'anni ed ha raggiunto il successo. Linda, che di anni ne ha trenta, collabora ai suoi romanzi e con lui vive al centro di Roma. I loro amici Costanza e Alfredo sono invece sposati. Una sera Costanza e Alfredo irrompono in casa di Vanni e Linda: la donna ha scoperto che il marito ha un'amante e l'evento scatena una vera e propria guerra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.