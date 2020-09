Stasera in tv 13 settembre, su Rai Movie il film Maldamore. La trama

13 settembre 2020 a

E' Maldamore il film in programma stasera in tv, 13 settembre, dalle ore 21.10 su Rai Movie. Si tratta di una commedia del 2014, produzione italiana, con la regia di Angelo Longoni. Il cast: Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni, Luca Zingaretti, Miriam Dalmazio, Eugenio Franceschini, Claudia Gerini, Eleonora Ivone. La trama: amori incrociati, tradimenti, riconciliazioni. I problemi tra marito e moglie e le relazioni extraconiugali finiscono al centro di un film che analizza le vicende di due coppie: Marco e Veronica, Paolo e Sandra. La loro vita, che solo in apparenza è serena, verrà sconvolta in seguito a un banale incidente.

