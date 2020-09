Stasera in tv 13 settembre, su Rai Storia il mitico film Braveheart Cuore impavido: cinque oscar. La trama

13 settembre 2020 a

Stasera in tv 13 settembre, su Rai Storia dalle ore 21.30 è in programma il film Braveheart Cuore impavido. Capolavoro con Mel Gibson alla regia. Nel casto oltre allo stesso Gibson troviamo Brian Cox, James Cosmo, Sophie Marceau, Patrick McGoohan, James Robinson, Sean Lawlor, Sandy Nelson, Sean McGinley, Alan Tall e Peter Hanly. Tra mito e avventura, il film ricostruisce non senza fantasia la storia di William Wallace, l'eroe scozzese che nel Tredicesimo secolo guidò il suo popolo contro l'esercito di occupazione inglese di re Edoardo I Plantageneto. Un capolavoro. Film vincitore di un Golden Globe (regia) e cinque premi Oscar (film, regia, fotografia, trucco, montaggio sonoro).

