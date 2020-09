Stasera in tv 13 settembre, su Rai 5 il documentario Voglio fare il meridione. Da Otranto a Leuca

13 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 13 settembre, su Rai 5 dalle ore 21.50 per la serie Di là dal fiume e tra gli alberi, è in programma il documentario Voglio fare il Meridione. Da Otranto a Leuca, prima visione. E' una striscia di terra a sud del sud, dove il mare Adriatico lascia il posto al mare Ionio e dove sfilano falesie sul mare, antiche torri di difesa, oliveti secolari, centri ricchi di storia e bellezze artistiche. Poco più di 50 km lungo la strada costiera che da Otranto arriva fino a Santa Maria di Leuca, De Finibus Terrae, là dove finisce la terra e di fronte c’è solo il mare. Il racconto svela il fascino della memoria di un tempo e si materializza nella quotidianità del presente di tutte le persone incontrate, tutte felici appunto di fare il meridione.

