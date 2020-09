Stasera in tv 13 settembre, su Rai 4 il film La terra dell'abbastanza. La trama

13 settembre 2020 a

Stasera in tv 13 settembre, su Rai 4, a partire dalle ore 21.20 è in programma il film dal titolo La terra dell'abbastanza. Si tratta di una pellicola drammatica del 2018, realizzata in Italia con la regia di Damiano e Fabio D'Innocenzo. Del cast fanno parte Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Milena Mancini, Max Tortora, Luca Zingaretti. La trama. Due giovani amici della periferia di Roma una notte investono un uomo e decidono di scappare. Ma il tipo che hanno ucciso è il pentito di un clan criminale e i ragazzi si sono guadagnati rispetto e denaro. La loro vita finisce per cambiare radicalmente.

