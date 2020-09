Stasera in tv 13 settembre, su Rai 1 il film A casa tutti bene di Gabriele Muccino. La trama

13 settembre 2020 a

A casa tutti bene. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 13 settembre, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Commedia italiana del 2018, regia di Gabriele Muccino, vede nel cast Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Sandra Milo, Stefania Sandrelli, Ivano Marescotti, Giampaolo Morelli, Gianmarco Tognazzi, Valeria Solarino. Alba e Pietro celebrano le nozze d'argento e riuniscono tutta la famiglia per un pranzo nell'isola in cui si sono ritirati. Il maltempo costringe gli invitati a trattenersi più del previsto e sotto lo stesso tetto accade di tutto.

