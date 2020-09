Claudio Golinelli, trapianto riuscito. Fa sperare il primo bollettino del Gallo, bassista di Vasco Rossi

13 settembre 2020 a

E' incoraggiante il primo bollettino relativo al trapianto di fegato a cui è stato sottoposto Claudio Golinelli, storico bassista di Vasco Rossi, detto il Gallo. E' il suo staff a diramare un breve comunicato sui social in cui si spiega che 'l'intervento è andato bene, i parametri vitali sono soddisfacenti. Le funzioni del nuovo fegato sono buone e per ora non sono emersi problemi particolari. E' solo il primo passo, ma è un buon inizio!".

Il post raccoglie condivisioni e commenti di fan soddisfatti. Nelle ultime ore si sono moltiplicati gli auguri di pronta guarigione al musicista, migliaia e migliaia i messaggi pubblici praticamente su tutti i social. A partire da quello del Comandate.

