Claudio Golinelli, l'incoraggiamento di Vasco Rossi: "Forza Gallo, siamo tutti con te"

13 settembre 2020

"Forza Gallo, siamo tutti con te". Bastano poche parole a Vasco Rossi per far sentire l'affetto a Claudio Golinelli, il suo storico bassista, ricoverato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna per un trapianto di fegato. Gallo è stato operato nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre, come ha poi annunciato il suo fan club. Il Comandante sui profili social ha pubblicato alcune foto insieme al musicista, oltre al messaggio di affetto.

Claudio il Gallo Golinelli e Vasco Rossi: ecco come nasce il riff iniziale di Siamo Solo Noi | Video

Ma sulle Instastorie ha postato anche più volte il riff iniziale di Siamo Solo Noi, frutto dell'abilità e della capacità di Claudio Golinelli che negli anni Ottanta adattò un suo assolo al pezzo del Kom, divenuto un'autentica bandiera per più di una generazione.

