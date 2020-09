Tu Si Que Vales, Veronica fa piangere Belen Rodriguez, Gerry Scotti e mezzo studio | Video

13 settembre 2020 a

Tu Si Que Vales. Nella prima puntata della nuova stagione del talent di Canale 5, al cospetto della giuria si presenta Veronica. Accolta con un grande applauso da tutto lo studio, ha cantato Hallelujah nella versione di Alexandra Burke, emozionando il pubblico fino alle lacrime, ma anche la giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti.

Veronica, ha 19 anni e sta lottando contro una leucemia che, tra le altre cose, l'ha costretta su una sedia rotelle. Veronica, bravissima, oltre a raccogliere scroscianti applausi, ha commosso Belen Rodriguez, che non ha nascosto le lacrime. Visibilmente commosso anche Gerry Scotti, così come tutti gli altri membri della giuria e gran parte del pubblico. Alla fine piange anche la stessa Veronica.

