Tu Si Que Vales, pioggia di applausi per Irama. Maria De Filippi e Belen Rodriguez cantano con lui

E' stato Irama l'ospite della prima puntata della nuova stagione televisiva di Tu Si Que Vales, sabato 12 settembre. Filippo Maria Fanti, questo il suo nome, cantautore italiano, è stato il vincitore della diciassettesima edizione di Amici. Irama è impegnato nel lancio del nuovo album, Crepe. Belen Rodriguez l'ha presentato ricordando i suoi quindici dischi di platino e i sei d'oro. Il suo pezzo Mediterranea è stato il più ascoltato dell'estate su Spotify. Irama si è presentato indossando una camicia color oro e ha fatto cantare tutto lo studio, compresa Maria De Filippi che ha dimostrato di conoscere alla perfezione le sue canzoni. Stesso discorso per Belen Rodriguez. Poi applausi a non finire. Clicca qui per vedere l'esibizione di Irama a Tu Si Que Vales

