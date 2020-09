Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli: abito lungo e sexy scollatura

12 settembre 2020 a

Tu Si Que Vales, pronti via e le prime immagini del programma di Canale 5, sono dedicate ai conduttori: Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessandro Sakara, tutti confermati. Così come confermata è la giuria: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Anche alla guida della giuria popolare il volto della precedente edizione, Sabrina Ferilli.

Ma come si sono presentate la showgirl e l'attrice alla prima puntata? Belen ha scelto un abito lungo scuro che mette in evidenza il suo seno. Stessa cosa ha fatto Sabrina Ferilli, che ha optato per il marrone, ma anche lei ha scelto una provocante scollatura.

