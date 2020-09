"Tu Si Que Vales", Belen Rodriguez al quarto anno di fila di conduzione: carriera e vita privata della showgirl | VIDEO

12 settembre 2020 a

a

a

Belen Rodríguez è ormai una presenza fissa del sabato sera di Canale5. Da settembre 2017 infatti è al timone di “Tu Sì i Que Vales” e quindi è arrivata al quarto anno consecutivo di conduzione. Al suo fianco i due campioni dello sport, Alessio Sakara, e Martìn Castrogiovanni. Nelle prime tre edizioni era invece la soubrette al fianco di Francesco Sole (due stagioni) e Simone Rugiati (una).

Il video del backstage della prima puntata di "Tu Si Que Vales".

La showgirl argentina ha dunque una esperienza collaudata in tv nel ruolo di presentatrice, culminato nel 2011 con il Festival di Sanremo insieme a Gianni Morandi e Elisabetta Canalis. Di quella edizione la vicenda maggiormente ricordata è la "farfallina" esposta da Belen (il celebre tatuaggio della Rodriguez) più che la canzone vincitrice. Belen ha esperienze pure nella musica e nel cinema. Ma è ovviamente la vita privata l'aspetto che fa più notizia. Dopo la fine del rapporto con il marito Stefano De Martino, l'estate 2020 è stata segnata dai flirt veri o presunti della bella argentina: negli ultimi giorni è stata accostata all'hairstylist Antonino Spinalbese. I due farebbero coppia sempre più frequentemente, tanto da aver realizzato insieme pure un tatuaggio con la scritta "Chupito", per un amore tutto d'un fiato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.