Tu Si Que Vales, ecco cosa accade dietro le quinte. La dichiarazione di guerra di Teo Mammucari. Il video

Conto alla rovescia per Tu Si Que Vales, cavallo di battaglia di Canale 5, rete ammiraglia del Gruppo Mediaset. Si comincia stasera 12 settembre con la prima puntata, in programma a partire dalle ore 21.20. Aspettando le esibizioni degli artisti e le valutazioni della giuria, composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti, la produzione ha rilasciato un video backstage per far capire ai telespettatori cosa accade dietro le quinte e come si prospetta la prima puntata, definita con una parola: spettacolare.

Ovviamente grande attesa per Belen Rodriguez che torna davanti alle telecamere dopo un'estate in cui è stata protagonista assoluta per la fine della storia d'amore con Stefano De Martino.

